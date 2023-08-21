На окупованих рф територіях продають зошити з автоматом Калашникова

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"На полицях магазинів на окупованих територіях було знайдено зошити, на яких зі зворотного боку розмістили ТТХ автомата калашнікова. Школи на тимчасово окупованих територіях сьогодні вже не освітні установи, а конвеєр "вірних солдатів". Колаборантів не хвилює освіта молоді. Їм потрібне нове м'ясо для війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Маріупольської міської ради, російські окупанти визнали, що вбили 101 дитину під час облоги Маріуполя у березні 2022 року.