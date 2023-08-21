На оккупированных рф территориях продают тетради с автоматом Калашникова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На временно оккупированных россией территориях в магазинах продают тетради с изображением автомата Калашникова с обратной стороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу "Мариуполь.Сопротивление" в Telegram.
Цитата
"На полках магазинов на оккупированных территориях были найдены тетради, на которых с обратной стороны разместили ТТХ автомата калашникова. Школы на временно оккупированных территориях сегодня уже не образовательные учреждения, а конвейер "верных солдат". Коллаборационистов не волнует образование молодежи. Им нужно новое мясо для войны", - говорится в сообщении.
Напомним
По данным Мариупольского городского совета, российские оккупанты признали, что убили 101 ребенка во время осады Мариуполя в марте 2022 года.