На оккупированных рф территориях продают тетради с автоматом Калашникова

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"На полках магазинов на оккупированных территориях были найдены тетради, на которых с обратной стороны разместили ТТХ автомата калашникова. Школы на временно оккупированных территориях сегодня уже не образовательные учреждения, а конвейер "верных солдат". Коллаборационистов не волнует образование молодежи. Им нужно новое мясо для войны", - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Мариупольского городского совета, российские оккупанты признали, что убили 101 ребенка во время осады Мариуполя в марте 2022 года.