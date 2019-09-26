На околиці Києва загорілась новобудова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні в Обухівському районі Київської області горіло підвальне приміщення триповерхової новобудови. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Київській області.
“До ДСНС надійшла інформація, про пожежу що на околиці м.Києва поблизу смт Козин Обухівського району в підвальному приміщенні трьохповерхової будівлі (новобудова) виникла пожежа на площі 900 м.кв”, — сказано у повідомленні.
О 17:53 пожежу локалізовано, о 18:23 — ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 34 чол. о/с та 8 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Чернігівській області продовжують ліквідовувати загорання торфу та сухої рослинності, які виникли на відкритих територіях загальною площею 32 га.