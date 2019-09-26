На Чернігівщині другий день горять торфовища та суха рослинність
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Чернігівській області продовжують ліквідовувати загорання торфу та сухої рослинності, які виникли на відкритих територіях загальною площею 32 га. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
"Упродовж минулої доби підрозділи Управління ДСНС України у Чернігівській області 8 разів залучались до гасіння пожеж у природних екологічних системах. Станом на 15:20 26 вересня ліквідовано пожежу торфу біля села Ковпита Чернігівського, села Заріччя Сновського, села Лебедівка Козелецького районів", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що продовжуються роботи з ліквідації пожеж на торфовищах біля села Оленівка Борзнянського та села Стодоли Ніжинського районів.
Загалом залишається ліквідувати горіння на площі близько 15,8 га.
Нагадаємо, на Полтавщині горіли 60 га поля кукурудзи.