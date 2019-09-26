В Черниговской области второй день горят торфяники и сухая растительность
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Черниговской области продолжают ликвидировать возгорания торфа и сухой растительности, которые возникли на открытых территориях общей площадью 32 га. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
"За прошедшие сутки подразделения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области 8 раз привлекались к тушению пожаров в природных экологических системах. По состоянию на 15:20 26 сентября ликвидирован пожар торфа возле села Ковпыта Черниговского, села Заречье Сновского, села Лебедевка Козелецкого районов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что продолжаются работы по ликвидации пожаров на торфяниках возле села Оленовка Борзнянского и села Стодолы Нежинского районов.
В общем остается ликвидировать горение на площади около 15,8 га.
Напомним, в Полтавской области горели 60 га поля кукурузы.