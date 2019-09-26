На окраине Киева загорелась новостройка

"К ГСЧС поступила информация о пожаре на окраине Киева вблизи пгт Козин Обуховского района в подвальном помещении трехэтажного здания (новостройка) возник пожар на площади 900 кв.м", - говорится в сообщении.

В 17:53 пожар локализован, в 18:23 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 34 чел. и 8 ед. техники ДСНС.

Напомним, в Черниговской области продолжают ликвидировать возгорания торфа и сухой растительности, которые возникли на открытых территориях общей площадью 32 га.