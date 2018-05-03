На околиці Чернівців стріла підйомного крана наскрізь прошила автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Стріла підйомного крана протаранила автобус на околиці Чернівців. Внаслідок інциденту постраждалих немає. Про це повідомив користувач Facebook Андрій Вовк на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з місця події, передає УНН.
Так, на опублікованих фото видно, що стріла автокрану наскрізь прошила транспортний засіб.
"Начебто, ніхто з людей не постраждав. Поруч стоїть таксист з величезним стажем і каже, мовляв, стільки аварій за життя бачив, але щоб так..." – йдеться в повідомленні.
У коментарях до повідомлення чоловік додатково проінформував, що всі живі, додавши, що "водій маршрутки народився в сорочці".
Нагадаємо, у Запоріжжі на пішохода опустився підіймач сміттєвозу, внаслідок чого чоловік загинув.