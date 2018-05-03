На окраине Черновцов стрела подъемного крана насквозь прошила автобус

Так, на опубликованных фото видно, что стрела автокрана насквозь прошила транспортное средство.

"Вроде, никто из людей не пострадал. Рядом стоит таксист с огромным стажем и говорит, мол, столько аварий при жизни видел, но чтобы так..." - говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению мужчина дополнительно проинформировал, что все живы, добавив, что "водитель маршрутки родился в рубашке".

Напомним, в Запорожье на пешехода опустился подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб.