На окраине Черновцов стрела подъемного крана насквозь прошила автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Стрела подъемного крана протаранила автобус на окраине Черновцов. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщил пользователь Facebook Андрей Вовк на своей странице в Facebook, опубликовав фото с места происшествия, передает УНН.
Так, на опубликованных фото видно, что стрела автокрана насквозь прошила транспортное средство.
"Вроде, никто из людей не пострадал. Рядом стоит таксист с огромным стажем и говорит, мол, столько аварий при жизни видел, но чтобы так..." - говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению мужчина дополнительно проинформировал, что все живы, добавив, что "водитель маршрутки родился в рубашке".
Напомним, в Запорожье на пешехода опустился подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб.