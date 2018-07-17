На одному з пунктів пропуску на Закарпатті обмежили рух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Рух транспортних засобів обмежили в пункті пропуску "Дякове", що розташований у Закарпатській області на кордоні з Румунією, через ремонтні роботи. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
"З 16 по 21 липня 2018 року будуть проводитись ремонтні роботи щодо установки переїзду по залізниці на території Румунії, по автодорозі DN 1C, що об'єднує пункт пропуску "Халмеу-Дякове". З огляду на це, буде обмежено рух транспортних засобів на одному напрямку на переїздах по залізниці", - йдеться в повідомленні.
Так, 16 та 17 липня буде обмежено рух транспортних засобів на одному напрямку руху, поруч з переїздом залізниці. 18 та 19 липня буде змінюватися обмежений напрямок руху. 20 липня буде обмежено рух транспортних засобів на одному напрямку руху, з необхідністю повного переривання руху між 23:00-24:00. А 21 липня буде обмежено рух транспортних засобів на одному напрямку руху, з необхідністю повного припинення руху між 00:00-2:00.
Нагадаємо, у Львівській області шахтарі перекрили одну із доріг, яка веде у напрямку до українсько-польського кордону, з вимогою виплати боргів із зарплати. На роботу пункту пропуску акція не вплинула.