На одном из пунктов пропуска на Закарпатье ограничили движение

"С 16 по 21 июля 2018 года будут проводиться ремонтные работы по установке переезда по железной дороге на территории Румынии, по автодороге DN 1C, которая объединяет пункт пропуска "Халмеу-Дьяково". Учитывая это, будет ограничено движение транспортных средств на одном направления на переездах по железной дороге", - говорится в сообщении.

Так, 16 и 17 июля будет ограничено движение транспортных средств на одном направлении движения, рядом с переездом железной дороги. 18 и 19 июля будет меняться ограниченное направление движения. 20 июля будет ограничено движение транспортных средств на одном направлении движения, с необходимостью полного прерывания движения между 23:00-24:00. А 21 июля будет ограничено движение транспортных средств на одном направлении движения, с необходимостью полного прекращения движения между 00:00-2:00.

Напомним, во Львовской области шахтеры перекрыли одну из дорог, которая ведет по направлению к украинско-польской границе, с требованием выплаты долгов по зарплате. На работу пункта пропуска акция не повлияла.