На одному шосе у Польщі перекинулись два українських автобуси

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Польщі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди на шосе А4 за участю автобусів з українськими реєстраційними номерами. У результаті ДТП одна людина потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.