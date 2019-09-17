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На одному шосе у Польщі перекинулись два українських автобуси

На одному шосе у Польщі перекинулись два українських автобуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Польщі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди на шосе А4 за участю автобусів з українськими реєстраційними номерами. У результаті ДТП одна людина потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

“Вранці на автодорозі А4, на ділянці траси Тарнув-Дембіца поблизу села Ружа-Подгорна, сталася автобусна аварія. Автобус на українських реєстраційних номерах в’їхав у загородження, а потім перекинувся. Дев’ятеро людей, що їхали у цьому автобусі, не постраждали і вийшли з транспортного засобу самостійно. Шлях у напрямку Жешува був перекритий”, — йдеться у повідомленні.

Аналогічне ДТП сталось учора на тій самій автодорозі А4 (на відремонтованій ділянці у Крапковіцькому повіті). Там також перекинувся український автобус.

Як повідомляє польське видання, 26-річний громадянин України їхав у напрямку Катовіце, і не помітив попереджувальних знаків про зміну руху в районі відремонтованої ділянки автодороги. Після зіткнення з бетонною огорожею автобус перекинувся.

Одного з чотирьох пасажирів, 22-річного громадянина України, з травмами доставили у лікарню.

Як писав УНН, велосипедист в Австралії загинув у ДТП через напад сороки.

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