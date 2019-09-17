На одном шоссе в Польше перекинулись два украинских автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Польше произошло два дорожно-транспортных происшествия на шоссе А4 с участием автобусов с украинскими регистрационными номерами. В результате ДТП один человек попал в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
“Утром на автодороге А4, на участке трассы Тарнув-Дембица вблизи села Роза-Подгорная, произошла автобусная авария. Автобус на украинских регистрационных номерах въехал в заграждение, а затем перевернулся. Девять человек, ехавших в этом автобусе, не пострадали и вышли из транспортного средства самостоятельно. Путь в направлении Жешув был перекрыт”, — говорится в сообщении.
Аналогичное ДТП произошло вчера на той же автодороге А4 (на отремонтированном участке в Крапковицкий повят). Там также перевернулся украинский автобус.
Как сообщает польское издание, 26-летний гражданин Украины ехал в направлении Катовице, и не заметил предупредительных знаков об изменении движения в районе отремонтированного участка автодороги. После столкновения с бетонным ограждением автобус перевернулся.
Один из четырех пассажиров, 22-летнего гражданина Украины, с травмами доставили в больницу.
Как писал УНН, велосипедист в Австралии погиб в ДТП из-за нападения сороки.