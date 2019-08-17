На одного конкурента менше: клуб Луніна віддав воротаря в оренду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голкіпер “Вальядоліда” Хосе Антоніо Каро відправився в ФК “Понфераддіна”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Каро відправився в новий для нього клуб на правах річної оренди. Минулий сезон 25-річний страж воріт провів в оренді, в “Альбасете”.
Тепер в клубі за місце в воротах українець Андрій Лунін буде конкурувати з 30-річним вихованцем “Барселони” Жорді Масіпом, який попередньої кампанії відіграв 35 поєдинків.
Додамо, у першому турі чемпіонату Іспанії Прімері “Вальядолід” гостюватиме в “Бетіса”.