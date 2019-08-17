На одного конкурента менше: клуб Луніна віддав воротаря в оренду

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голкіпер “Вальядоліда” Хосе Антоніо Каро відправився в ФК “Понфераддіна”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Каро відправився в новий для нього клуб на правах річної оренди. Минулий сезон 25-річний страж воріт провів в оренді, в “Альбасете”.

Тепер в клубі за місце в воротах українець Андрій Лунін буде конкурувати з 30-річним вихованцем “Барселони” Жорді Масіпом, який попередньої кампанії відіграв 35 поєдинків.

Додамо, у першому турі чемпіонату Іспанії Прімері “Вальядолід” гостюватиме в “Бетіса”.

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