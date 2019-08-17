На одного конкурента меньше: клуб Лунина отдал вратаря в аренду

Каро отправился в новый для него клуб на правах годичной аренды. Прошлый сезон 25-летний страж ворот провел в аренде, в “Альбасете”.

Теперь в клубе за место в воротах украинец Андрей Лунин будет конкурировать с 30-летним воспитанником “Барселоны” Жорди Масипом, который предыдущей кампании сыграл 35 поединков.

Добавим, в первом туре чемпионата Испании Примере “Вальядолид” гостить в “Бетиса”.