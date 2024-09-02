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На Одещині відкрили новий сучасний ліцей, де навчатимуть понад 800 учнів - Кіпер

На Одещині відкрили новий сучасний ліцей, де навчатимуть понад 800 учнів - Кіпер

Київ • УНН

 • 14748 перегляди

В Авангардівській громаді Одеської області відкрили сучасний ліцей на 800 учнів. Заклад, збудований за європейськими стандартами, прийняв 90 першокласників у рамках президентського проєкту "Велике будівництво".

Сьогодні, 2 вересня, Авангардівський ліцей на Одещині вперше відкрив двері для школярів. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Сьогодні школа прийняла за парти 90 першокласників: 45 дівчаток і 45 хлопчиків – жителів Авангардівської громади. Ці дітки вперше переступили поріг сучасного, комфортного, а головне безпечного освітнього середовища. Всього ж у закладі навчатимуться понад 800 дітей,

- пише Кіпер.

Він уточнив, що ліцей потрапив до проєкту "Велике будівництво" Президента Володимира Зеленського ще до повномасштабного вторгнення і, після вимушеної перерви, був все ж таки добудований за усіма сучасними європейськими стандартами.

"Цей навчальний заклад - ще одне свідчення тому, що попри все наша країна і наш регіон продовжують розвиватися.Вітаю з цією визначною подією! Бажаю школярам легкої і цікавої подорожі Країною Знань! Дякую вчителям за натхненну роботу у складних умовах!", - резюмував Кіпер

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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