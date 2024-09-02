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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области открыли новый современный лицей, где будут учиться более 800 учеников - Кипер

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 08:15  •  986 просмотра

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В Авангардовской громаде Одесской области открыли современный лицей на 800 учеников. Заведение, построенное по европейским стандартам, приняло 90 первоклассников в рамках президентского проекта «Большая стройка».

Сегодня, 2 сентября, Авангардовский лицей в Одесской области впервые открыл двери для школьников. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Сегодня школа приняла за парты 90 первоклассников: 45 девочек и 45 мальчиков - жителей Авангардовской громады. Эти детки впервые переступили порог современной, комфортной, а главное безопасной образовательной среды. Всего же в заведении будут учиться более 800 детей,

- пишет Кипер.

Он уточнил, что лицей попал в проект «Большая стройка» Президента Владимира Зеленского еще до полномасштабного вторжения и, после вынужденного перерыва, был все же достроен по всем современным европейским стандартам.

«Это учебное заведение - еще одно свидетельство того, что несмотря на все наша страна и наш регион продолжают развиваться. Желаю школьникам легкого и интересного путешествия по Стране Знаний! Спасибо учителям за вдохновенную работу в сложных условиях!», - резюмировал Кипер

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