На Одещині триває ліквідація наслідків атаки рф в ніч на 8 вересня
Київ • УНН
У Вилковому тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки рф на Ізмаїльський район. Територіальні громади, бізнес та волонтери надають допомогу у відновленні пошкоджених будинків.
В місті Вилкове тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Ізмаїльський район в ніч на 8 вересня. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Він уточнив, що кожна територіальна громада Ізмаїльського району долучилась до надання допомоги з відновлення пошкоджених будинків. Ізмаїльська громада відправила 3 бригади будівельників, Суворовською ТГ були передані OSB-плити, Ренійською, Саф'янівською, Кілійською — будівельні матеріали для монтажу покрівлі та встановлення вікон.
Крім того, волонтери передали 1000 м2 металочерепиці, плівку та OSB-плити.
Наразі будівельники проводять першочергові заходи із захисту від негоди та демонтують пошкоджені та аварійні будівельні конструкції.
Дякую всім, хто долучився до ліквідації наслідків ворожих атак на мирне населення. Завдяки об'єднанню територіальних громад Ізмаїльського району, представників бізнесу та волонтерів ми можемо оперативно допомагати нашим громадянам, які опинилися у скрутних обставинах