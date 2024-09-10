В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября
Киев • УНН
В Вилково продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки рф на Измаильский район. Территориальные общины, бизнес и волонтеры оказывают помощь в восстановлении поврежденных домов.
В городе Вилково продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки на Измаильский район в ночь на 8 сентября. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что каждая территориальная громада Измаильского района присоединилась к оказанию помощи по восстановлению поврежденных домов. Измаильская громада отправила 3 бригады строителей, Суворовской ТГ были переданы OSB-плиты, Ренийской, Сафьяновской, Килийской - строительные материалы для монтажа кровли и установки окон.
Кроме того, волонтеры передали 1000 м2 металлочерепицы, пленку и OSB-плиты.
Сейчас строители проводят первоочередные мероприятия по защите от непогоды и демонтируют поврежденные и аварийные строительные конструкции.
Спасибо всем, кто присоединился к ликвидации последствий вражеских атак на мирное население. Благодаря объединению территориальных громад Измаильского района, представителей бизнеса и волонтеров мы можем оперативно помогать нашим гражданам, которые оказались в трудных обстоятельствах