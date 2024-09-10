В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

В городе Вилково продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки на Измаильский район в ночь на 8 сентября. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что каждая территориальная громада Измаильского района присоединилась к оказанию помощи по восстановлению поврежденных домов. Измаильская громада отправила 3 бригады строителей, Суворовской ТГ были переданы OSB-плиты, Ренийской, Сафьяновской, Килийской - строительные материалы для монтажа кровли и установки окон.

Кроме того, волонтеры передали 1000 м2 металлочерепицы, пленку и OSB-плиты.

Сейчас строители проводят первоочередные мероприятия по защите от непогоды и демонтируют поврежденные и аварийные строительные конструкции.