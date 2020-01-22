На Одещині знову горить національний природний парк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У середу приблизно о 15:00 було зафіксовано пожежу на території Нижньодністровського національного природного парку в районі озера Погорілого, яка поширилася до станції "Дністер". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку адміністрації парку у Facebook.
Через годину між 16:00 та 16:30 нове вогнище з'явилося вже на суміжній, міській території, в районі Зеленого хутора, між озерами Попово і Саф'яни і перекинулося на територію парку.
Станом на 19:00 горіла територія на берегах р.Турунчук.
Інспектори Нижньодністровського НПП сповістили ДСНС. Але за інформацією представників парку, такі пожежі, які розвиваються дуже швидко в умовах сильного поривчастого вітру, гасити без спецтехніки майже неможливо.
Площі, які постраждали, будуть підраховані, нанесену природним об'єктам шкоду – зареєстровано, заяви до поліції буде направлено після збору всієї інформації. Співробітники парку сповістили також департамент екології Одеської ОДА.
Адміністрація парку заявила, що вже кілька тижнів працівниками Парку проводилися упереджувальні дії – бесіди, об'яви. "Та все одно, горить, на жаль", констатували в установі.
"Зрозуміло, що такі події відбуваються тільки від злого умислу, чи з дурості людської. Підпалами має займатися поліція", резюмували в адміністрації парку.
Нагадаємо, пожежі у цьому парку відбуваються майже щорічно.