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В Одесской области снова горит национальный природный парк

Киев • УНН

 • 17214 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В среду около 15:00 был зафиксирован пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка в районе озера Погорелого, который распространился до станции "Днестр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу администрации парка в Facebook.

В Одесской области снова горит национальный природный парк

Через час между 16:00 и 16:30 новый очаг появился уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого хутора, между озерами Попово и Сафьяны и перекинулся на территорию парка.

По состоянию на 19:00 горела территория на берегах р.Турунчук.

Инспекторы Нижнеднестровского НПП сообщили ГСЧС. Но по информации представителей парка, такие пожары, которые развиваются очень быстро в условиях сильного порывистого ветра, тушить без спецтехники почти невозможно.

Площади, которые пострадали, будут подсчитаны, нанесенный природным объектам вред - зарегистрирован, заявления в полицию будут направлены после сбора всей информации. Сотрудники парка сообщили также в департамент экологии Одесской ОГА.

Администрация парка заявила, что уже несколько недель работниками парка проводились предупредительные действия - беседы, объявления. "Но все равно, горит, к сожалению", констатировали в учреждении.

"Понятно, что такие события происходят только от злого умысла, или по глупости человеческой. Поджогами должна заниматься полиция", резюмировали в администрации парка.

Напомним, в этом парке пожары происходят почти каждый год.

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