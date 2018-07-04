На Одещині знайшли тіло рибалки, який випав з човна
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 липня. УНН. Місцеві рибалки виявили тіло чоловіка, який 1 липня випав за борт човна у Дністровському лимані і зник. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Тіло чоловіка виявили у вівторок 3 липня о 20:14 на узбережжі Дністровського лиману с.Роксолани.
Загалом було обстежено 21 км берегової лінії, 50 км берегової лінії по воді. Для пошукових робіт залучались шість плавзасобів та 17 рятувальників.
Нагадаємо, 1 липня близько 7-ї години ранку під час риболовлі на човні, випав за борт чоловік 1992 року народження.