В Одесской области нашли тело рыбака, который выпал из лодки

Тело мужчины обнаружили во вторник 3 июля в 20:14 на побережье Днестровского лимана с.Роксоланы.

Всего было обследовано 21 км береговой линии 50 км береговой линии по воде. Для поисковых работ привлекались шесть плавсредств и 17 спасателей.

Напомним, 1 июля около 7 часов утра во время рыбалки на лодке, выпал за борт человек 1992 года рождения.