В Одесской области нашли тело рыбака, который выпал из лодки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 июля. УНН. Местные рыбаки обнаружили тело мужчины, который 1 июля выпал за борт лодки в Днестровском лимане и исчез. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Тело мужчины обнаружили во вторник 3 июля в 20:14 на побережье Днестровского лимана с.Роксоланы.
Всего было обследовано 21 км береговой линии 50 км береговой линии по воде. Для поисковых работ привлекались шесть плавсредств и 17 спасателей.
Напомним, 1 июля около 7 часов утра во время рыбалки на лодке, выпал за борт человек 1992 года рождения.