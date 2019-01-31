На Одещині знайшли тіло рибалки

"28 січня у смт Нові Біляри під час риболовлі у водолазному спорядженні на Малому Аджалицькому лимані, зник чоловік. 29-30 січня водолазною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежено 300 м 2 дна та 12000 м2 поверхні акваторії лиману", - йдеться у повідомленні.

Вчора, 30 січня о 10:50 зниклого рибалку знайдено, пошукові роботи завершено.

До пошуків залучали 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у січні на водоймах в Україні загинули вже 19 людей.



