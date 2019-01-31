В Одесской области нашли тело рыбака
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Одесской области нашли тело мужчины, пропавшего 28 января в г. Новые Биляры во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"28 января в г. Новые Биляры во время рыбалки в водолазном снаряжении на Малом Аджалыкском лимане, исчез человек. 29-30 января водолазной группой аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовано 300 м 2 дна и 12000 м2 поверхности акватории лимана", - говорится в сообщении.
Вчера, 30 января в 10:50 пропавшего рыбака найдено, поисковые работы завершены.
К поискам привлекали 1 единицу пожарно-спасательной техники и 5 человек личного состава.
Напомним, в январе на водоемах в Украине погибли уже 19 человек.