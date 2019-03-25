На Одещині затримали водія, який збив п’ятирічного велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Одеській області п’яний водій ВАЗу збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді та втік з місця злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
Подія трапилася 24 березня близько 15-ї години на одній із вулиць села Новогригорівка Миколаївського району.
"Попередньо встановлено, що водій, сівши за кермо напідпитку, не впорався з керуванням, збив (п’ятирічну –ред.) дитину, що їхала узбіччям на велосипеді, та поїхав у напрямку Ширяївського району, де проживає", - йдеться в повідомленні.
Постраждалого у тяжкому стані миттєво госпіталізували, зараз він в одній з одеських лікарень.
За допомогою свідків події правоохоронці встановили прикмети автомобіля правопорушника та з’ясували напрямок його пересування.
"28-річного чоловіка затримали у його рідному селі на у Ширяївському районі та доставили до територіального відділу поліції. Згідно з результатами медичного обстеження, він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначається в повідомленні.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. В рамках провадження призначено низку експертиз. Правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Львові водій "ВАЗ" збив 11-річного школяра