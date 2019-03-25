В Одесской области задержали водителя, который сбил пятилетнего велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Одесской области пьяный водитель ВАЗа сбил пятилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Событие произошло 24 марта около 15:00 на одной из улиц села Новогригорьевка Николаевского района.
"Предварительно установлено, что водитель, сев за руль навеселе, не справился с управлением, сбил (пятилетного - ред.) ребенка, который ехал по обочине на велосипеде, и поехал в направлении Ширяевского района, где проживает", - говорится в сообщении.
Пострадавшего в тяжелом состоянии мгновенно госпитализировали, сейчас он в одной из одесских больниц.
С помощью свидетелей происшествия правоохранители установили приметы автомобиля правонарушителя и выяснили направление его передвижения.
"28-летнего мужчину задержали в его родном селе в Ширяевском районе и доставили в территориальный отдел полиции. Согласно результатам медицинского обследования, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, во Львове водитель "ВАЗ" сбил 11-летнего школьника.