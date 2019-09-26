На Одещині затримали інтернет-агітатора, який розповсюджував матеріали антиукраїнського змісту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Одесі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який розповсюджував інформаційні матеріали антиукраїнського змісту через заборонену в Україні соціальну мережу “ВКонтакте”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську групу у соцмережі. Він розміщував у ній інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Інтернет-агітатор також популяризував терористичні організації “Д/ЛНР”, — сказано у повідомленні.
Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами проведення антиукраїнської діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині співробітники СБУ припинили діяльність інтернет-агітатора, який через російські соціальні мережі поширював антиукраїнську пропаганду.