В Одесской области задержали интернет-агитатора, который распространял материалы антиукраинского содержания
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Одессе СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенную в Украине социальную сеть “ВКонтакте”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-cлужбу СБУ.
“Житель областного центра администрировал сепаратистское группу в соцсети. Он размещал в ней информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации “Д/ЛНР”, — говорится в сообщении.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Днепропетровской сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду.