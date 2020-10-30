На Хмельниччині засудили жінку, яка викинула на смітник тіло немовляти

"Частину тіла немовляти 6 грудня 2018 року неподалік приміщення недіючого залізничного вокзалу м. Полонне виявив місцевий житель. За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчим управлінням ГУНП в області встановлено, що 33-річна матір двох неповнолітніх дітей самостійно, не звертаючись за спеціалізованою медичною допомогою, народила здорову дівчинку", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що при цьому жінка не вжила будь-яких заходів для збереження життя новонародженої, не надала дитині необхідної медичної допомоги та не доставила її до лікувального закладу. Це і спричинило її смерть. Аби приховати свою злочинну діяльність, зловмисниця залишила тіло дитини у приміщенні залізничного вокзалу посеред побутового сміття.

Спорідненість жінки із немовлям підтверджено висновками відповідних експертиз.

Повідомляється, що прокуратурою в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України ("залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи"), та вироком Полонського районного суду Хмельницької області засудженій призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Судами апеляційної та касаційної інстанцій її скарги щодо пом’якшення призначеного покарання залишено без задоволення.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть жінку за спробу продажу новонародженої дитини.