В Хмельницкой области осудили женщину, которая выбросила на помойку тело младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Женщина, которая выбросила тело своего новорожденного ребенка в мусорку, будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, передает УНН.
"Часть тела младенца 6 декабря 2018 года недалеко от помещения недействующего железнодорожного вокзала г. Полонное обнаружил местный житель. Под процессуальным руководством областной прокуратуры следственным управлением ГУНП в области установлено, что 33-летняя мать двоих несовершеннолетних детей самостоятельно, не обращаясь за специализированной медицинской помощью, родила здоровую девочку", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что при этом женщина не приняла каких-либо мер для сохранения жизни новорожденного, не предоставила ребенку необходимой медицинской помощи и не доставила его в лечебное учреждение. Это и привело к ее смерти. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, злоумышленница оставила тело ребенка в помещении железнодорожного вокзала среди бытового мусора.
Родство женщины с младенцем подтверждено выводами соответствующих экспертиз.
Сообщается, что прокуратурой в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины ("оставление в опасности, повлекшее смерть человека"), и приговором Полонского районного суда Хмельницкой области осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Судами апелляционной и кассационной инстанций ее жалобы по смягчению наказания оставлены без удовлетворения.
Напомним, в Донецкой области будут судить женщину за попытку продажи новорожденного ребенка.