На Одещині вже 107 випадків COVID-19: серед хворих однорічний малюк

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 9:00 18 квітня на Одещині лабораторно підтверджено 107 випадків захворювання на COVID-19, із них 37 зареєстровано в Одесі. Про це повідомив у Facebook очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.