На Одещині вже 107 випадків COVID-19: серед хворих однорічний малюк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 9:00 18 квітня на Одещині лабораторно підтверджено 107 випадків захворювання на COVID-19, із них 37 зареєстровано в Одесі. Про це повідомив у Facebook очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“Станом на 9:00 18-го квітня лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджено 107 випадків захворювання на коронавірус. Наймолодшому пацієнту 1 рік і 3 місяці, а найстаршому — 87 років. В Одесі зареєстровано 37 випадків, у Подільську — 26, у Біляївському районі з містом Теплодар — 21 випадок”, — пише він.
За його словами, спалахи хвороби зафіксовані у 8 містах та 8 районах області. Вірус продовжує поширюватися регіоном.
“Тестування ПЛР-методом триває безперервно в ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України“ та в науково-дослідному протичумному інституті ім. І.І. Мечникова, який ми долучили до проведення тестувань цього тижня. Наразі перевіряють усіх пацієнтів із ГРВІ, пневмоніями та контактних осіб. Всього проведено близько 1,5 тисячі тестів”, — додав Куций.
Окрім того, цього тижня завершився період обов’язкової обсервації у двох груп громадян України. За станом їхнього здоров’я щоденно спостерігали медики, а за день до завершення періоду обсервації кожному провели ПЛР-тестування. Всі результати — негативні.
На цей час майже 100 осіб продовжують перебувати на обов’язковій обсервації у санаторії "Куяльник".
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них в Одеській області - 106.