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В Одесской области уже 107 случаев COVID-19: среди больных годовалый малыш

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 18 апреля в Одесской области лабораторно подтверждено 107 случаев заболевания COVID-19, из них 37 зарегистрировано в Одессе. Об этом сообщил в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"По состоянию на 9:00 18 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусу. Самому маленькому пациенту 1 год и 3 месяца, а самому старшему - 87 лет. В Одессе зарегистрировано 37 случаев, в Подольске - 26, в Беляевском районе с городом Теплодар - 21 случай", - пишет он.

По его словам, вспышки болезни зафиксированы в 8 городах и 8 районах области. Вирус продолжает распространяться регионом.

"Тестирование ПЦР-методом продолжается непрерывно в ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" и в научно-исследовательском противочумном институте им. И.И. Мечникова, который мы привлекли к проведению тестирования на этой неделе. Сейчас проверяют всех пациентов с ОРВИ, пневмониями и контактных лиц. Всего проведено около 1,5 тысячи тестов", - добавил Куцый.

Кроме того, на этой неделе завершился период обязательной обсервации у двух групп граждан Украины. За состоянием их здоровья ежедневно наблюдали медики, а за день до завершения периода обсервации каждому провели ПЦР-тестирование. Все результаты - отрицательные.

В настоящее время почти 100 человек продолжают находиться на обязательной обсервации в санатории "Куяльник".

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них в Одесской области - 106.

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