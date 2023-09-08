На Одещині вночі знищили 14 "шахедів", на Миколаївщині - два, через уламки є пошкодження

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"Чергова підступна нічна атака ворожими дронами по півдню України. Цього разу ударні безпілотники типу "Shahed-131/136" заходили з акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину. Силами протиповітряної оборони знищено 16 дронів-камікадзе: 2 на Миколаївщині, 14 – на Одещині", - повідомили в Силах оборони Півдня.

Як повідомляється, уламками збитого безпілотника спричинено пошкодження нежитлової будівлі та загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Сили ППО ліквідували 16 з 20 "шахедів" у напрямку Одещини.