На Одещині вночі знищили 14 "шахедів", на Миколаївщині - два, через уламки є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Одеській області вночі знищили 14 ударних дронів типу Shahed, у Миколаївській області - два, через уламки є пошкодження та загорання, повідомили у п'ятницю у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"Чергова підступна нічна атака ворожими дронами по півдню України. Цього разу ударні безпілотники типу "Shahed-131/136" заходили з акваторії Чорного моря на Миколаївщину та Одещину. Силами протиповітряної оборони знищено 16 дронів-камікадзе: 2 на Миколаївщині, 14 – на Одещині", - повідомили в Силах оборони Півдня.
Як повідомляється, уламками збитого безпілотника спричинено пошкодження нежитлової будівлі та загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Сили ППО ліквідували 16 з 20 "шахедів" у напрямку Одещини.