В Одесской области ночью уничтожили 14 "шахедов", в Николаевской - два, из-за обломков есть повреждения

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"Очередная коварная ночная атака вражескими дронами по югу Украины. На этот раз ударные беспилотники типа "Shahed-131/136" заходили из акватории Черного моря в Николаевскую и Одесскую области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 16 дронов-камикадзе: 2 в Николаевской области, 14 – в Одесской области", - сообщили в Силах обороны Юга.

Как сообщается, обломками сбитого беспилотника вызвано повреждение нежилого здания и возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним

Силы ПВО ликвидировали 16 из 20 "шахедов" в направлении Одесской области.