На Одещині викрили мільйонні розкрадання на ремонті доріг: підозрюють чиновників з Рені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Одеській області викрили схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг у регіоні. За попередніми оцінками, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що виконавчий комітет Ренійської міської ради у минулому році уклав з афільованим приватним підприємством понад два десятки договорів на виконання капітального ремонту дорожнього покриття. Підписання угод відбувалось без обов’язкового дотримання процедур державних закупівель, передбачених чинним законодавством",- йдеться в повідомленні.
Вказано, що для реалізації протиправної схеми підрядники вносили до бухгалтерської і технічної документації неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт і використані матеріали.
"За попередніми оцінками фахівців, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 4 мільйони гривень",- зазначається в повідомленні.
Також під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи і проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.
"У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, директора одного з комунальних підприємств Лисичанська підозрюють у розкраданні коштів.