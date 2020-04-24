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На Одещині викрили мільйонні розкрадання на ремонті доріг: підозрюють чиновників з Рені

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Одеській області викрили схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг у регіоні. За попередніми оцінками, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що виконавчий комітет Ренійської міської ради у минулому році уклав з афільованим приватним підприємством понад два десятки договорів на виконання капітального ремонту дорожнього покриття. Підписання угод відбувалось без обов’язкового дотримання процедур державних закупівель, передбачених чинним законодавством",- йдеться в повідомленні.

Вказано, що для реалізації протиправної схеми підрядники вносили до бухгалтерської і технічної документації неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт і використані матеріали.

"За попередніми оцінками фахівців, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 4 мільйони гривень",- зазначається в повідомленні.

Також під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи і проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

"У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, директора одного з комунальних підприємств Лисичанська підозрюють у розкраданні коштів.

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