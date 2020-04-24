На Одещині викрили мільйонні розкрадання на ремонті доріг: підозрюють чиновників з Рені

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Одеській області викрили схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг у регіоні. За попередніми оцінками, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.