В Одесской области разоблачили миллионные хищения на ремонте дорог: подозревают чиновников из Рени
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Одесской области разоблачили схему завладения государственными средствами, выделенными на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе. По предварительным оценкам, оборудка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что исполнительный комитет Ренийского городского совета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия. Подписание соглашений происходило без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Указано, что для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалов.
"По предварительным оценкам специалистов, оборудка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.
Также во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.
"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников оборудки", - говорится в сообщении.
Напомним, директора одного из коммунальных предприятий Лисичанска подозревают в хищении средств.