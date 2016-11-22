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На Одещині відкрили меморіальну дошку прикордоннику, який загинув в зоні АТО

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Білгород-Дністровському 21 листопада відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки воїну-прикордоннику, який загинув в зоні АТО. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ Південного регіону.

На Одещині відкрили меморіальну дошку прикордоннику, який загинув в зоні АТО

Захід було проведено на території Білгород-Дністровського Державного аграрного технікуму, де навчався герой-прикордонник старший прапорщик Горчак Григорій Федорович.

“Життя старшого прапорщика Григорія Горчака трагічно обірвалося 25 липня 2014 року в районі н.п. Довжанське, що у Луганській області. В той день, під час мінометного обстрілу, Григорій Горчак закривши собою свого побратима від осколків міни, помер від отриманих поранень. До свого 33-річчя він не дожив лише один день”, — розповіли у відомстві.

Присутні вшанували пам’ять полеглого та усіх, хто поклав своє життя за Україну, хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки.

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