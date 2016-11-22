В Одесской области открыли мемориальную доску пограничнику, который погиб в зоне АТО

Мероприятие было проведено на территории Белгород-Днестровского Государственного аграрного техникума, где учился герой-пограничник старший прапорщик Горчак Григорий Федорович.

"Жизнь старшего прапорщика Григория Горчака трагически оборвалась 25 июля 2014 года в районе н.п. Должанский, что в Луганской области. В тот день, во время минометного обстрела, Григорий Горчак закрыв собой своего собрата от осколков мины, скончался от полученных ранений. До своего 33-летия он не дожил всего один день ", - рассказали в ведомстве.

Присутствующие почтили память павшего и всех, кто положил свою жизнь за Украину, минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.