На Одещині у чоловіка виявили незаконну зброю і півтисячі патронів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Одеській області правоохоронці вилучили у чоловіка зброю та набої. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
В ході проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні 33-річного чоловіка працівники Тарутинського відділення поліції виявили револьвер, два пістолети, затвор від гвинтівки та біля 400 патронів калібру 5,6 мм. Зі слів господаря, усе це багато років тому приніс додому його покійний батько.
Вилучене направлено на експертизу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
За незаконне зберігання зброї та бойових припасів законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, чоловік намагався вивезти боєприпаси з зони ООС.