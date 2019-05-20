В Одесской области у мужчины обнаружили незаконное оружие и полтысячи патронов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Одесской области правоохранители изъяли у мужчины оружие и патроны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
В ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 33-летнего мужчины работники Тарутинского отделения полиции обнаружили револьвер, два пистолета, затвор от винтовки и около 400 патронов калибра 5,6 мм. По словам хозяина, все это много лет назад принес домой его покойный отец.
Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
За незаконное хранение оружия и боеприпасов законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, мужчина пытался вывезти боеприпасы с зоны ООС.