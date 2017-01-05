На Одещині судитимуть начальника одного з відділів екологічної інспекції за одержання хабара

Обвинувальний акт щодо еколога направлено до суду для розгляду по суті. Під час слідства з’ясовано, що посадовець екологічної інспекції вимагав та одержав від громадянина майже 15 тис. грн неправомірної вигоди за уникнення відповідальності, передбаченої за незаконний вилов риби.

У вересні 2016 року правоохоронці викрили еколога “на гарячому”.

Нагадаємо, наприкінці грудня Національна поліція разом з військовою прокуратурою Південного регіону затримала в Одесі заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони Украіни за отримання хабара у розмірі 350 тис. грн.