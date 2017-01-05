В Одесской области будут судить начальника одного из отделов экологической инспекции за получение взятки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 января. УНН. Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает УНН.
Обвинительный акт в отношении эколога направлен в суд для рассмотрения по существу. Во время следствия выяснилось, что чиновник экологической инспекции требовал и получил от гражданина почти 15 тыс. грн неправомерной выгоды за избежание ответственности, предусмотренной за незаконный вылов рыбы.
В сентябре 2016 года правоохранители разоблачили эколога "на горячем".
Напомним, в конце декабря Национальная полиция вместе с военной прокуратурой Южного региона задержала в Одессе заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украини за получение взятки в размере 350 тыс. грн.