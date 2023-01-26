На Одещині стався вибух газового балону: загинув чоловік

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"Вогнеборці оперативно прибули на місце та встановили, що горить домашнє майно на 1-му поверсі багатоквартирного 2-поверхового житлового будинку. У квартирах повибивало вікна", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що пожежники врятували двох людей, ще одну дитину та дорослого евакуювали у безпечне місце. Після того, як пожежу ліквідували, на місці виявили загиблого чоловіка, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо

10 січня у Броварах у 9-поверховому житловому будинку вибухнув туристичний газовий балончик у туристичній плиті. Через вибухову хвилю було пошкоджено вікна і двері квартири, обійшлося без жертв та загорання.