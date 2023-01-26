В Одесской области произошел взрыв газового баллона: погиб мужчина

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"Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит домашнее имущество на 1-м этаже многоквартирного 2-этажного жилого дома. В квартирах выбило окна", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пожарники спасли двух человек, еще одного ребенка и взрослого эвакуировали в безопасное место. После того как пожар ликвидировали, на месте обнаружили погибшего мужчину, сообщили в ГСЧС.

Напомним

10 января в Броварах в 9-этажном жилом доме взорвался туристический газовый баллончик в туристической плите. Из-за взрывной волны были повреждены окна и двери квартиры, обошлось без жертв и возгорания.