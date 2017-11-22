На Одещині старшого матроса судитимуть за вбивство

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ОДЕСА-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України завершено досудове розслідування стосовно військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин на Одещині, який обвинувачується у вбивстві. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Військовоі прокуратури Південного регіону.

Слідством установлено, що 28 травня 2017 року 23-річний старший матрос, на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків із співмешканцем своєї тещі, які разом проживали в будинку, завдав останньому низку ударів в різні частини тіла і здійснив удавлення органів шиї, від чого потерпілий загинув на місці події.

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"Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень й обрано запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті строком на 60 діб. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Суворовського районного суду м. Одеси. За скоєні злочині обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ВМС на Одещині взяли під варту.

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