В Одесской области старшего матроса будут судить за убийство

Следствием установлено, что 28 мая 2017 23-летний старший матрос, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с сожителем своей тещи, которые вместе проживали в доме, нанес последнему ряд ударов в различные части тела и совершил сдавливание органов шеи, от чего потерпевший погиб на месте происшествия.

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“Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком на 60 суток. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Суворовский районный суд г.Одессы. За совершенные преступлении обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, подозреваемого в убийстве военнослужащего ВМС в Одесской области взяли под стражу.

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