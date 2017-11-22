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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17840 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34626 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45602 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51108 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46431 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91956 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99601 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126478 просмотра

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В Одесской области старшего матроса будут судить за убийство

В Одесской области старшего матроса будут судить за убийство

Киев  •  УНН

 • 13263 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника одной из воинских частей в Одесской области, который обвиняется в убийстве. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Вийськовои прокуратуры Южного региона.

Следствием установлено, что 28 мая 2017 23-летний старший матрос, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с сожителем своей тещи, которые вместе проживали в доме, нанес последнему ряд ударов в различные части тела и совершил сдавливание органов шеи, от чего потерпевший погиб на месте происшествия.

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“Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком на 60 суток. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Суворовский районный суд г.Одессы. За совершенные преступлении обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, подозреваемого в убийстве военнослужащего ВМС в Одесской области взяли под стражу.

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