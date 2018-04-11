На Одещині сталася масова бійка: є постраждалі
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 11 квітня. УНН. У результаті суперечки між жителями села Озерне Ізмаїльського району троє чоловіків госпіталізовані до лікарні з вогнепальним і ножовими пораненнями. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
В ході першочергових слідчих дій на місці події було встановлено, що біля магазину відпочивала компанія місцевих жителів. Коли туди ж під'їхала інша компанія односельців, між чоловіками на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин сталася сварка, яка переросла в бійку. В результаті троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення в область правого стегна, ножових поранень в черевну порожнину і тулуб.
Потерпілі були госпіталізовані в міську лікарню, де їм була надана медична допомога.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, 9 квітня близько третьої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Римлянина у Львові охоронці розважального закладу побили одного з відвідувачів. Чоловік помер до приїзду лікарів.