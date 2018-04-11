В Одесской области произошла массовая драка: есть пострадавшие

В ходе первоочередных следственных действий на месте происшествия было установлено, что у магазина отдыхала компания местных жителей. Когда туда же подъехала другая компания односельчан, между мужчинами на почве ранее возникших неприязненных отношений произошла ссора, которая переросла в драку. В результате трое участников конфликта получили телесные повреждения в виде огнестрельного ранения в область правого бедра, ножевых ранений в брюшную полость и туловище.



Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу, где им была оказана медицинская помощь.



"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.



В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, 9 апреля около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Римлянина во Львове охранники развлекательного заведения избили одного из посетителей. Мужчина скончался до приезда врачей.