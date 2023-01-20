На Одещині Сили оборони ліквідували чергову ворожу морську міну

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«Внаслідок штормової погоди, на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ. В рамках взаємодії були залучені фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України, які знешкодили і ліквідували міну шляхом контрольованого підриву», - написав Назаров.

Доповнення

В січні речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області в морі ліквідували чергову російську морські міну.