В Одесской области Силы обороны ликвидировали очередную вражескую морскую мину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Силы обороны юга уничтожили очередную вражескую морскую мину, которую штормовое море вынесло на один из пляжей Одесской области. Об этом сообщил спикер оперативного командования “Юг” Владислав Назаров, передает УНН.
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«Вследствие штормовой погоды, на один из пляжей Одесской области волнами вынесло вражескую мину. Местные жители, обнаружившие опасную находку немедленно известили ближайшее пограничное подразделение. В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путем контролируемого подрыва», - написал Назаров.
Дополнение
В январе спикер Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что в области в море ликвидировали очередную российскую морскую мину.